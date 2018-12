Dillenburg (ots) -

--

Wetzlar: Fahrgast mit Messer bedroht / Polizei sucht zwei wichtige Zeuginnen -

Nach einem Vorfall am Montag vergangener Woche (26.11.2018), im Bus der Linie 185 zwischen Wetzlar und Braunfels, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Ein betrunkener Fahrgast legte sich mit zwei Frauen und einem Helfer an. Die Ermittler suchen diese Frauen als wichtige Zeuginnen und bittet sie sich bei der Polizeistation Wetzlar zu melden.

Um 17.00 Uhr fuhr der Omnibus vom Busbahnhof in Wetzlar los. An der Haltestelle am neuen Rathaus stieg ein ca. 40 bis 50 Jahre alter Mann - offensichtlich alkoholisiert - zu und hörte über sein Handy sehr laut Musik. Zwei Frauen störten sich an diesem Verhalten und baten den Busfahrer um Hilfe. Der machte eine entsprechende Durchsage, die aber nichts an dem Verhalten des Mannes änderte. Im Gegenteil, provokant fragte er, was denn passieren solle, wenn er dem nicht nachkomme. Letztlich gerieten die beiden Frauen und der Mann in einen Streit, bis sie sich gegenüberstanden. Ein 20-jähriger Braunfelser ging dazwischen und hielt die Streithähne auseinander. Er stieß den Betrunkenen auf einen Sitz und forderte ihn auf sitzen zu bleiben. Der Aggressor stand wieder auf und stieß den Braunfelser seinerseits auf einen Sitz und ging auf ihn los. Der 20-Jährige musste den Angreifer mit seinen Füßen auf Distanz halten und drohte ihm, Pfefferspray einzusetzen. Hierauf zog der Unbekannte ein kleines Messer und hielt die Klinge in Richtung des Braunfelsers. Der gab nach und begab sich wieder in den hinteren Teil des Busses. Die Situation beruhigte sich letztlich und der unbekannte Aggressor stieg in Braunfels aus.

Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, von kräftiger Statur, ca. 185 cm groß und Deutscher. Er hatte kurze graue Haare und auffallend schlechte Zähne.

Die Polizei in Wetzlar bittet zum einen die beiden Frauen sich zu melden und zum anderen sucht sie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder die Angaben zur Identität des Aggressors machen können.

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell