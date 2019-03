Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Angriff in der Unterführung

Riedstadt (ots)

Ein 17-jähriger Erfelder wurde am Montagabend (04.03.2019) unvermittelt Opfer eines Angriffs in der Fußgängerunterführung in der Bahnhofsallee in Riedstadt-Goddelau.

Der spätere Täter pöbelte den Jugendlichen zunächst grundlos an und als dieser weiterlaufen wollte, schlug der Angreifer sofort auf ihn ein. Folge dieser Attacke: neben einer Nasenbeinfraktur, auch eine Prellung und Platzwunde am Kopf.

Die Polizei fahndet nunmehr nach dem Täter, der wie folgt beschrieben werden kann: Männlich, etwa 20-25 Jahre alt, 190 bis 195cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare (sogenannte "Igelfrisur"), spitze Nase, bekleidet mit einer langen grauen Hose und einem schwarzen Oberteil

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152 / 175-0 entgegen.

