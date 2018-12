PP-ELT: Diebstahl von Außenbordmotoren im Eicher See

Mainz/Eich (ots) - In der Nacht vom 03.12.2018 auf 04.12.2018 wurden im Eicher See insgesamt sechs, teils hochwertige Außenbordmotoren entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich zu einer Steganlage Zugang und bauten an den dort liegenden Sportbooten fünf Yamaha-Außenborder und einen Elektromotor ab. Die Ermittlungen dauern an.

