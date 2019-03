Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schaafheim-Mosbach: Zwei Fahrzeuge in einer Nacht beschädigt

Schaafheim (ots)

In der Nacht zum Montag (03.02.-04.03.) wurden gleich zwei Fahrzeuge in der Berliner Straße durch Unbekannte beschädigt. Beide Autos, ein silberner Opel Astra und ein schwarzer VW Passat, wurden am Sonntag (03.03.) gegen 17.30 Uhr abgestellt. Am nächsten Morgen gegen 5.40 Uhr stellten die Besitzer jeweils zerstochene Reifen sowie Kratzspuren an ihren Wagen fest. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf über 500 Euro.

Die Polizei in Dieburg ermittelt nun wegen der Sachbeschädigungen und sucht Zeugen. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

