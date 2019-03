POL-DA: Südhessen: Sturm in Südhessen/Über 40 Meldungen bei der Polizei

Polizeipräsidium Südhessen

Am Montag (04.03.) war auch Südhessen vom Sturmtief "Bennet" gebeutelt.

Über 40 Einsätze und Meldungen im Zusammenhang mit Sturmschäden verzeichnete das Polizeipräsidium Südhessen bis 15.00 Uhr. Neben einer Vielzahl an umgestürzten Bäumen und in deren Folge blockierten Straßen, wurden auch eher ungewöhnliche Sturmschäden wie ein umherfliegendes Zelt am Ortsausgang von Einhausen (Landkreis Bergstraße) oder ein vom Winde verwehtes Trampolin auf einem Feld Nahe Mörfelden-Walldorf (Landkreis Groß-Gerau) gemeldet.

Ebenfalls in der Nähe von Mörfelden-Walldorf hatten eine Mutter und ihr Kleinkind Glück im Unglück, als auf der Bundesstraße 486, direkt vor ihrem Fahrzeug, ein Baum auf die Straße stürzte. Beide blieben bei dem folgenden Zusammenstoß unverletzt (wie haben berichtet).

Bei einem Arbeitsunfall in Lorsch (Landkreis Bergstraße) wurde auf einer Baustelle ein Bauarbeiter durch eine sturmbedingt eingestürzte Mauer erfasst und verletzte sich hierbei schwer (wir haben ebenfalls berichtet).

Darüber hinaus kam es meist nur zu geringen Schäden an parkenden Fahrzeugen, Hausdächern oder Verkehrszeichen. Weitere Personenschäden wurden bislang nicht gemeldet.

