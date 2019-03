Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Mauer auf Baustelle sturmbedingt eingestürzt/ Bauarbeiter schwer verletzt

Lorsch (ots)

Auf einer Baustelle in der Einhäuser Landstraße führten starke Windböen am heutigen Montag (04.03.2019) gegen 11:45 Uhr zum Einsturz einer frisch fertiggestellten Mauer im dritten Obergeschoss eines Rohbaus. Ein an der Mauer arbeitender 48-jähriger Bauarbeiter wurde von Teilen der umstürzenden Mauer erfasst und kam hierdurch zu Fall. Er verletzte sich schwer, sodass er mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

