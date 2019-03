Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Tatverdächtiger nach Raub schnell ermittelt

Ober-Ramstadt (ots)

Der Kriminalpolizei aus Darmstadt gelang es nach einem Raub einen Tatverdächtigen zeitnah zu ermitteln. Am Freitag (01.03.) gelangten zwei Täter auf bislang unbekannte Weise in eine Wohnung im Langbeuneweg. Dort trafen diese auf die 75-jährige Bewohnerin. Während einer der Täter Schmiere stand, drückte ein 15-jähriger Tatverdächtiger die Frau in einen Sessel und entwendete ihre Geldbörse. Anschließend flüchteten die Kriminellen mit der Beute.

Durch die genauen Angaben der 75-Jährigen konnte die Polizei den 15-Jährigen schnell ausfindig machen.

Der zweite Täter soll ein rundliches Gesicht sowie dunkles und krauses Haar haben.

Die beiden Männer erwartet nun ein Strafverfahren. Die Kriminalpolizei (K35) sucht Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

