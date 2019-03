Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Wohnungseinbrecher lassen Tresor mitgehen

Büttelborn (ots)

In eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Akazienstraße brachen Kriminelle in der Zeit zwischen Freitagmorgen (01.03.) und Sonntagabend (03.03.) ein, indem sie zunächst die Balkontür aufhebelten.

Die Täter ließen in den Räumlichkeiten anschließend einen Wandtresor samt Inhalt mitgehen. Was genau sich in dem Safe befand, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

