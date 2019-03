Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall Flucht

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht von 02.03.19-03.03.19 ereignete sich in Groß-Gerau in der Mainzer Straße Höhe Hausnummer 38 ein Verkehrsunfall. Durch den Unfallverursacher wurde ein geparkter PKW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Groß-Gerau sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher und zum Unfallhergang machen könnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeistation Groß-Gerau



Telefon: 06152-1750

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell