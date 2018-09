POL-PDNR: Pferdestall in Neustadt/Wied abgebrannt

Neustadt/Wied (ots) - Am Mittwoch, dem 12.09.2018, wurde der Rettungsleitstelle um 10:50 Uhr, ein brennender Pferdestall, an der L 255, zwischen Etscheid und Rüddel, gemeldet. Durch den Brand des Pferdestalles geriet auch ein Stück des nahe gelegen Waldes in Brand. Es entstanden meterhohe Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandes waren die Pferde glücklicherweise auf der Weide. Sie wurden nicht verletzt. Im Stall waren Heuballen gelagert. Eine Brandstiftung kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind zurzeit noch im Gange. Zeugen werden gebeten, Hinweise jeglicher Art, bei der Polizei Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per Email pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

