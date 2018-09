POL-PDNR: Betzdorf - Tageswohnungseinbruch

Betzdorf (ots) - Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienwohnhauses in der Schützenstraße in Betzdorf und gelangten am 11.09.2018, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, nach Aufhebeln einer Kellertüre in den Wohnbereich. Es wurden alle Räume und Behältnisse durchwühlt. Entwendet wurden Elektrogeräte und Schmuck.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle

