Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei nimmt betrunkenen und renitenten Ladendieb fest

Rüsselsheim (ots)

Wurst, Whisky und Erfrischungsgetränke ließ ein 35 Jahre alter Mann am Samstagabend (02.03.)aus einem Einkaufsmarkt in der Adam-Opel-Straße mitgehen. Als er am Ausgang von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, wehrte er sich, trat nach dem Angestellten und versuchte zu fliehen. Der 35-Jährige konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen zeigte 1,64 Promille an. Die Polizei erstattet Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls. Der Festgenommene wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

