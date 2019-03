Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Baum stürzt auf Fahrbahn, Mutter und Kind im Glück

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine Mutter und ihr sieben Monate altes Kleinkind hatten am Montagmorgen, 04.03.2019 Glück im Unglück.

Auf der Bundesstraße 486 zwischen Langen und Mörfelden-Walldorf stürzte gegen 09:55 Uhr plötzlich ein durch den Sturm entwurzelter Baum vor das Fahrzeug der 28-jährigen Langenerin. Mutter und Kind blieben nach ersten Erkenntnissen bei dem folgenden Zusammenstoß unverletzt, kamen zur Sicherheit aber beide in ein Krankenhaus. Am VW Touran entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die B 486 war im Zuge der Bergungsmaßnahmen für ca. 1 ½ Stunde teilweise gesperrt.

