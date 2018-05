Betzdorf, Herdorf, Mudersbach, Gebhardshain, Birken-Honigsessen (ots) - 1. Fahren ohne Fahrerlaubnis - Betzdorf Am Donnerstag, 3. Mai 2018 wurde in Betzdorf, Wilhelmstraße, gegen 18.40 Uhr ein Mofa festgestellt, was wesentlich schneller wie die erlauben 25km/h fuhr. Im Rahmen der Kontrolle von dem Zweirad wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt, die Ermittlungen dauern zur Zeit noch an. Den 15-jährigen Fahrzeugführer wird nun ein Strafverfahren erwarten.

2. Verkehrsunfall mit Flucht - Kirchen (Sieg) Am Freitag, 4. Mai 2018 kam es in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr in Kirchen, Katzenbacher Straße auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses zu einer Verkehrsunfallflucht, in dessen Folge ein PKW an der linken hintern Fahrzeugseite beschädigt wurde. Hier konnten blaue Anhaftungen gesichert werden. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern noch an.

3. Verkehrsunfall mit Flucht - Herdorf. Ebenfalls am Freitag, 4. Mai 2018, kam es in Herdorf zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein roter Mercedes im vorderen linken Bereich beschädigt wurde. Der Fahrer des Mercedes hatte seinen Wagen sowohl auf dem Parkplatz von dem REWE-Markt, wie auch des Aldi-Marktes während seiner Einkaufstour abgestellt. Sollten Hinweise zu dem Verursacher bestehen, so wird gebeten, diese an die Polizei in Betzdorf weiterzugeben.

4. Verkehrsunfall in Mudersbach Am Freitag, 4. Mai 2018 kam es gegen 13.30 Uhr in Mudersbach, OT Niederschelderhütte, Josefstraße zu einem Verkehrsunfall. Hier rollte ein 49-jähriger Fahrer mit seinem PKW beim Anfahren an einem Berg mit seinem Wagen beim Anfahren zurück und beschädigte hierbei einen andern PKW, welcher hinter ihm halten musste.

5. zweiter Verkehrsunfall in Mudersbach. Ebenfalls am Freitag und ebenfalls in Mudersbach, diesmal aber in der Kölner Straße, kam es einem weiteren Verkehrsunfall. Hier wollte eine 18-jährige PKW Fahrerin in die Kölner Straße einbiegen und übersah die vorfahrtsberechtigte 31-jährige Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß kam es zu Sachschaden, glücklicherweise aber zu keinen Personenschäden.

6. Sachbeschädigung in Gebhardshain In der Zeit vom 2. bis 4 Main kam es zu einer Sachbeschädigung in der Hachenburger Straße in Gebhardshain, bei welcher ein Schaukasten beschmiert wurde. Da zur Zeit noch keine Hinweise auf den oder die Verursacher vorliegen, wird gebeten, evtl. Beobachtungen der Polizei in Betzdorf mitzuteilen.

7. Verkehrsunfall in Birken-Honigsessen Am späten Abend des 4. Mai 2018 kam es in Birken-Honigsessen, Nikolaus-Groß-Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige PKW Fahrerin mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abkam und über einen Baum gegen ein, sich dort befindliches Haus stieß. Nicht nur, dass der PKW nicht mehr zugelassen war, auch stand die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin erwartet sie ein entsprechendes Strafverfahren.

