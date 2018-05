POL-PDNR: Schlechter Tag für eine Diebesbande - Pressemitteilung der Kriminalinspektion Neuwied

Neuwied/Höhr-Grenzhausen (ots) - Neuwied/Höhr-Grenzhausen. Am Donnerstagnachmittag versuchten vier Ladendiebe in einem Supermarkt in Neuwied im Stadtteil Oberbieber Zigaretten zu entwenden. Hierbei wurde einer der Täter vom Inhaber auf frischer Tat ertappt. Dieser versuchte zu flüchten, konnte aber gemeinsam mit weiteren Zeugen festgehalten und an die Polizei übergeben werden. Bei dem entstandenen Gerangel stürzte einer der Zeugen und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Den anderen drei Tätern gelang zunächst unerkannt die Flucht mit einem schwarzen Kleinwagen, mit ausländischem Kennzeichen. Zwei der Täter wurden nur eineinhalb Stunden später in Höhr-Grenzhausen festgenommen. Hier lenkte einer der Täter die Bedienung ab, während sich der Andere eine Stange Zigaretten in die Jacke steckte. Der Inhaber und ein Mitarbeiter konnten die Täter auf der Flucht stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Am heutigen Morgen konnte der vierte Tatverdächtige ermittelt werden. Die vier georgischen Staatsangehörigen werden im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell