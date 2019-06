Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer verletzt

Kirchhundem (ots)

Ein 23jähriger Motorradfahrer befuhr am Freitagabend um 20:15 Uhr mit seinem Kraftrad die L 553 aus Richtung Oberhundem kommend in Richtung Rhein - Weser - Turm. Eingangs einer Linkskurve bremste er sein Krad ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Anschließend rutschte er nach rechts unter der Schutzplanke hindurch eine abfallende Böschung hinunter. Er verletzte sich am rechten Bein und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

