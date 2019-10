Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorfahrt missachtet

Kehl (ots)

Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung zwischen Hauptstraße und Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen BMW-Fahrer und einer 64 Jahre alten Citroen-Lenkerin. Wahrscheinlich weil der junge Fahrer die Vorfahrt der von rechts kommenden Pkw-Fahrerin missachtete, kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge stießen in der Folge auf einen weiteren geparkten Renault und kamen zum Stehen. Dabei verletzte sich niemand, der entstandene Sachschaden an den Pkws wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. /ar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell