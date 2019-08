Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 29-jähriger Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Altena (ots)

Der am Samstag vor einer Woche (10. August) in der Nette verunglückte Motorradfahrer ist in der vergangenen Nacht verstorben. Der 29-jährige Altenaer befuhr gegen 19.10 Uhr die Westiger Straße in Richtung Dahle/Evingsen. Ein 77-jähriger Breckerfelder bog, von der Nettenscheider Straße kommend, nach links in Richtung Stadtmitte ab. Auf der Kreuzung stießen die Fahrzeuge zusammen. Der Kradfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Dort ist er nun verstorben. Die Polizei hat ein Rekonstruktionsgutachten in Auftrag gegeben.

