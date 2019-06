Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall durch Fahranfänger

Schöneberg (ots)

Am Pfingstmontag, 10.06.2019, gegen 14.35 Uhr befährt ein 18-jähriger Fahranfänger die K45 aus Richtung Neupfalz kommend in Richtung Schöneberg. Kurz nach einer leichten Linkskurve kommt der Fahrer aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, steuert entgegen und fährt im weiteren Verlauf in den Graben. Hierbei überschlägt sich das Cabrio. Der Fahrer kann sich zwar aus seinem Fahrzeug mit Hilfe eines anderen Verkehrsteilnehmers befreien, wird aber bei dem Unfall schwerverletzt. Zu den Verletzungen liegen noch keine näheren Informationen vor. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9.000,-EUR,

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell