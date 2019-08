Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach dem Einkauf bestohlen

Hemer (ots)

Die Kundin eines Supermarktes an der Bahnhostraße wurde am Dienstag beim Umladen ihrer Einkäufe aus dem Einkaufswagen in den Autokofferraum bestohlen. Gegen 13.30 Uhr hatte die Hemeranerin ihre Geldbörse in den Einkaufswagen gelegt, um ihre gekauften Waren umzuladen. Diese Zeit muss ein unbekannter genutzt haben, die Börse mit Bargeld, EC- und Kundenkarten sowie Papieren zu stehlen.

