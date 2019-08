Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim/ Ladendieb

Iserlohn (ots)

Unbekannte sind am Dienstag in ein Vereinsheim an der Arnsberger Straße eingebrochen. Es wurden ein Zigarettenautomat und eine Geldkassette geleert.

Mitarbeiter eines Supermarktes erwischten am Montagabend einen 16-jährigen Ladendieb. Er steckte Waren im Wert von mehreren hundert Euro in eine präparierte Tasche und schmuggelte sich damit an der Kasse vorbei. Direkt hinter den Kassen hielten ihn die Mitarbeiter fest und alarmierten die Polizei. Die nahm den 16-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Er wurde in einer Jugendschutzstelle untergebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell