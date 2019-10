Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 56-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr von einem Grundstück auf die Klarenbergstraße ein ohne ausreichend auf den Durchgangsverkehr zu achten. Eine Renault-Fahrerin konnte dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen und stieß diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Handbremse vergessen

Ein 54-jähriger Autofahrer parkte am Dienstag gegen 10.45 Uhr in der Silcherstraße. Weil er die Handbremse nicht aktivierte, machte sich der Pkw Audi selbständig und beschädigte dabei zwei weitere Autos. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

