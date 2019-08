Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Unbekannter erbeutet Geld

Mit einer Pistole bedrohte ein Unbekannter am Dienstag die Mitarbeiterin einer Spielothek in Blaubeuren.

Ulm (ots)

Kurz vor 24 Uhr betrat der Unbekannte die Spielhalle in der Württemberger Straße. Er ging zu der Angestellten und bedrohte sie mit einer Pistole. Auch ein Gast war noch in dem Lokal. Den forderte der Täter auf zu gehen, was der 38-Jährige auch tat. Von der 19-Jährigen forderte er Geld. Die Mitarbeiterin holte es und steckte es in die Sporttasche, die ihr der Täter entgegenstreckte. Mit der Beute flüchtete er zu Fuß. Dabei bedrohte er noch drei Insassen in einem Fahrzeug, die später die Polizei verständigten. Die Polizei (0731/1880) hat sofort die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Von ihm wissen die Beamten, dass er ungefähr 170 cm groß sein soll. Der Mann hatte eine normale Figur und sprach mit osteuropäischem Akzent. Bei der Tat trug er eine schwarze Maske und eine Sonnenbrille mit orange schimmernden Gläsern. Er hatte sich schwarze Handschuhe übergezogen. Außerdem trug er ein weißes Longshirt, eine schwarze Jogginghose mit drei weißen Streifen an der Seite und schwarze Badeschlappen der Firma Nike. Die Pistole war schwarz, die Sporttasche vermutlich schwarz - rot.

++++1536975

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell