Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Aus einem Haus an der Möddericher Straße haben Einbrecher Geld, Schmuck, einen Computer und zwei Handys mitgenommen. Die Täter kamen am Donnerstag im Laufe des Morgens und haben die Tür aufgehebelt. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Marl:

Aus einem Haus an der Breddenkampstraße haben Einbrecher Geld gestohlen. Die Unbekannten haben ein Kellerfenster eingeschlagen und sind in die Zimmer eingedrungen. Dann haben sie die Räume durchsucht und aus einem Tresor Geld gestohlen. Die Einbrecher kamen am Donnerstag am frühen Nachmittag.

