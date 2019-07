Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Toter in Wohnung - kein Fremdverschulden

Recklinghausen (ots)

Ein 19-jähriger Mann ist am Donnerstag um 14.20 h tot in seiner Wohnung in Recklinghausen aufgefunden worden. Da die Hintergründe des Todes zunächst nicht klar waren und ein Gewaltdelikt nicht auszuschließen war, wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die weiteren Ermittlungen und heutige Untersuchungen haben ergeben, dass kein Fremdverschulden vorliegt.

