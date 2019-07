Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer erfasst beim Abbiegen Fußgänger und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Donnerstag, gegen 21.15 Uhr, bog der bislang unbekannte Fahrer eines blauen Citroen C8 von der Ringstraße in die Amtsstraße ab und erfasste dabei einen 44-jährigen Fußgänger aus Dortmund, der an der Fußgängerampel die Amtsstraße überqueren wollte. Der 44-Jährige wurde vom Außenspiegel des Citroen am Arm getroffen und stürzte dann. Er wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Citroen fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zum flüchtigen Citroen ist lediglich weiterhin bekannt, dass er ein CAS-Kennzeichen hatte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

