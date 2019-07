Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-führerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Werries (ots)

Am Donnerstag, 04. Juli 2019 gegen 18.05 Uhr wurde eine 52-jährige Fahrzeugführerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg leicht verletzt. Eine 62-jährige Pkw-führerin aus Hamm fuhr mit ihrem Pkw Citroen in Höhe des Alten Uentroper Weges 62 aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw Fiat der 52-Jährigen, die durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 6500 Euro. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell