Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Eine Elfjährige wurde am Mittwoch, 3. Juli, im Allee-Center Opfer eines Diebstahls. Gegen 16.30 Uhr hielt sie sich in einem Elektronikgeschäft auf. Ihre Geldbörse hatte sie direkt neben sich auf ein Regal gelegt. Ein Unbekannter sprach sie an und lenkte sie dadurch ab. Anschließend bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. Der Unbekannte ist zirka 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat kurze, blonde, gelockte Haare und eine normale Statur. Er trug eine schwarze, eckige Brille und ein schwarzes T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

