POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Wohnwagen abgebrannt

Weinstadt: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Drei beteiligte Fahrzeuge sowie rund 9000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 25 Jahre alter VW-Fahrer musste auf Höhe Weinstadt-Endersbach verkehrsbedingt bremsen, was die hinter ihm fahrende 23-jährige Seat-Fahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. Anschließend fuhr der dahinter fahrende 44 Jahre alte VW-Fahrer noch auf den Seat auf.

Weinstadt-Endersbach: Wohnwagen abgebrannt

In der Nacht auf Mittwoch brannte ein Wohnwagen in der Verlängerung der Remsstraße auf einem Gartengrundstück komplett aus. Als gegen 3 Uhr die Feuerwehr und Polizei verständigt wurden, befand sich das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Weinstadt war mit zwei Löschfahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Wie es zum Brand kam und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 24 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 13:45 Uhr auf der Landesstraße 1080. Der junge Biker fuhr die Landesstraße von Welzheim kommend in Richtung Gschwend entlang und wollte im Bereich einer Linkskurve die vor ihm fahrende 64 Jahre alte Suzuki-Fahrerin überholen. Diese wollte gleichzeitig nach links abbiegen und übersah den Motorradfahrer. Nach dem Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Sowohl der Pkw, als auch das Motorrad mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.

Plüderhausen: Am Steuer eingeschlafen

Gegen 2:45 Uhr befuhr eine 44 Jahre alte Ford-Fahrerin in der Nacht zum Mittwoch die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Zwischen den Anschlussstellen Plüderhausen und Waldhausen schlief die Frau am Steuer ein, durchbrach die Absperrung der dortigen Baustelle, kollidierte mit der Mittelleitplanke und schließlich mit einem geparkten Baustellenfahrzeug. Die Frau selbst wurde beim Unfall schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.500 Euro geschätzt.

Oppenweiler: Ampel bei Unfall beschädigt

Ein 32 Jahre alter Citroen-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 1:30 Uhr die B14 aus Sulzbach kommend in Richtung Strümpfelbach. Am Ortseingang Oppenweiler kam er zu weit nach links, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und überfuhr eine Ampel sowie mehrere Verkehrsschilder. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei Backnang musste zur Reinigung der Fahrbahn ausrücken. Das Auto wurde abgeschleppt.

