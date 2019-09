Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pkw-Fahrer bei Mücke

Fulda (ots)

Am Samstag, 28.09.2019, kam es gg. 04:30 Uhr auf der Kreisstraße 40 zwischen Mücke Atzenhain und Grünberg-Lumda zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 55-jähriger Mann aus dem Landkreis Gießen kam mit seinem Kleinbus im Bereich einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf eine Wiese, wo sich das Fahrzeug überschlug. Der allein im Fzg. befindliche Fahrer wurde durch die Wucht des Überschlags eingeklemmt und erheblich verletzt, so dass er zunächst durch die Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden musste. Nach Erstversorgung durch ein Rettungsteam wurde der Verletzte in eine Klinik eingeliefert. Der verunfallte Kleinbus musste abgeschleppt werden, wobei die Strecke für ca. zwei Stunden gesperrt war und die Umleitung örtlich erfolgt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

(Berichterstatter: Messner, PHK -PSt. Alsfeld)

Kling, EPHK FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

