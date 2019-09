Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Versuchter Einbruch in Kellerraum - Fahrraddiebstahl - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda (ots)

Sachbeschädigung

Neuhof - In der Zeit von Mittwoch (25.09.) bis Donnerstag (26.09.) gelangten unbekannte Täter auf bisher unbekanntem Weg auf ein Firmengelände in der Straße "Schaffeld". Dort warfen sie Steine gegen ein Tor des Firmengebäudes und gegen dort abgestellte Fahrzeuge. An einer Scheibe des Tors und an Scheiben der abgestellten Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von circa 950 Euro.

Versuchter Einbruch in Kellerraum

Fulda - In der Nacht von Mittwoch (25.09.) auf Donnerstag (26.09.) versuchten unbekannte Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bonhoefferstraße einzubrechen. Ein Vorhängeschloss an einer Kellerparzelle wurde durch die Täter hierzu entfernt. Von der weiteren Tatausführung ließen die Täter jedoch ab und entkamen unerkannt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Mountainbike gestohlen

Großenlüder - In der Zeit von Samstag (21.09.) bis Mittwoch (25.09.) stahlen unbekannte Täter ein Mountainbike der Marke "CUBE". Der Geschädigte hatte sein Rad im Bereich der Straße "Im Klingenfeld" abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 470 Euro.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Fulda - In der Nacht zu Freitag (27.09.) versuchten Unbekannte in eine Gaststätte im Gerloser Weg einzubrechen. Die Täter versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Von einer weiteren Tatausführung wurde dann jedoch abgesehen und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell