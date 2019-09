POL-OH: Polizei befreit Rehbock aus Weidezaun (Fotos in my news aktuell)

Polizeipräsidium Osthessen

Medieninformation vom 26.09.2019

Polizei befreit Rehbock aus Weidezaun Lauterbach - Eine Streife befreite am Mittwoch (25.9.) einen Rehbock aus seiner misslichen Lage. Mehrere Spaziergänger und Radfahrer meldeten der Polizei, dass das Tier sich auf einer Weide in der Nähe eines Einkaufsmarktes in Lauterbach in einem Zaun verfangen habe. Der Bock hatte sich mit seinem Gehörn in dem Weidezaun verheddert und kam nicht wieder los davon. Den eingesetzten Beamten gelang es jedoch, das Stück Wild wieder zu befreien. Die Einzäunung lag vermutlich schon länger auf der Wiese und hatte keinerlei Funktion mehr. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Tierhalter darauf achten sollten, die Zäune vollständig abzubauen und keine Teile zurückzulassen, damit solche Gefahrenquellen für das Wild vermieden werden können.

