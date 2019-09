Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoscheibe beschädigt, Schilderstangen entwendet

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 26.09.2019

Autoscheibe beschädigt Alsfeld - Auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses in Alsfeld beschädigte ein unbekannter Täter an einem schwarzen Daimler-Chrysler-Kombi zwischen Dienstag (24.9.), 13 Uhr und Mittwoch (25.9.), 9 Uhr, eine Autoscheibe. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Schilderstangen entwendet Ulrichstein - Zum wiederholten Mal entwendeten unbekannte Täter an der Kreuzung "Poppenstruth" zwischen Ulrichstein und Schotten zwischen Dienstag (24.9.), 17:45 Uhr und Mittwoch (25.9.), 7:45 Uhr, mehrere Schilderstangen. Die Stangen werden zum Aufstellen von Verkehrszeichen gebraucht. Die Polizei berichtete bereits darüber. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 150 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

