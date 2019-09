Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Weidezaun beschädigt, Kennzeichen gestohlen, Hütte abgebrannt, Pkw beschädigt

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 23.09.2019

Weidezaun beschädigt Gemünden (Felda)/Elpnerod - Einen Elektroweidezaun beschädigten unbekannte Täter am Donnerstagmittag (19.9.) oder eine unbestimmte Zeit davor an einem Weidegrundstück in der Feldgemarkung "In der Brücke" zwischen den Ortschaften Elpenrod und Ermenrod. Der Zaun wurde an mehreren Stellen zerschnitten. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Kennzeichen gestohlen Schotten/Rainrod - Von einem weißen Ford/Fiesta stahlen Unbekannte am Freitag (20.9.), zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr an der Kreisstraße K193 zwischen den Ortschaften Rainrod und Stornfels die beiden Kennzeichen VB-IL 200. Der oder die Täter schraubten die Zulassungsschilder ab und nahmen diese mit. Hinweise zu der Straftat erbittet die der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Hütte abgebrannt Grebenau/Schwarz - Eine kleine Holzhütte für Gartengeräte und Werkzeuge brannte Freitagnacht, gegen 3:25 Uhr, auf einem Grundstück in der Udenhäuser Straße im Grebenauer Stadtteil Schwarz vollständig nieder. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Pkw beschädigt Alsfeld - In der Jahnstraße beschädigte ein unbekannter Täter zwischen Donnerstag (19.9.), 16:30 Uhr und Samstag (21.9.), 10 Uhr einen roten VW/Golf. Vermutlich trat er zweimal gegen die Beifahrerseite und verursachte dadurch einen Schaden von circa 1.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell