Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme von zwei mutmaßlichen Straßenräubern

Bad Hersfeld (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld - Der Kriminalpolizei Bad Hersfeld gelang es am Mittwoch (18.09.) einen 33-jährigen Kirchheimer und eine 24-jährige Bad Hersfelderin festzunehmen. Die Beiden stehen im Verdacht in den zwei zurückliegenden Wochen drei gemeinschaftliche Raubdelikte in der Innenstadt von Bad Hersfeld verübt zu haben.

In allen drei Fällen soll zumindest einer der beiden Beschuldigten körperlich auf die lebensälteren Opfer eingewirkt haben, um dann deren Geldbörse zu rauben. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen, wurden ein 33-jähriger Kirchheimer und eine 24-jährige Bad Hersfelderin als Tatverdächtige identifiziert. Beamte des Rauschgiftkommissariats nahmen diese am Mittwochnachmittag in der Bad Hersfelder Innenstadt fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erließ das Amtsgericht Bad Hersfeld Haftbefehle gegen die Beschuldigten.

Der 33-Jährige wurde einer hessischen Justizvollzugsanstalt überstellt, der Haftbefehl gegen die 24-Jährige mit Auflagen außer Vollzug gesetzt.

