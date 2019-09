Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Versuchter Raub - Diebstahl - Sachbeschädigung

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Haustür

Fulda - In der Zeit von Donnerstag (19.09.) bis Freitag (20.09.) beschädigten Unbekannte eine Hauseingangstür in der Leitmeritzer Straße. Durch die Täter wurden der Schließzylinder und die Tür selbst beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 750 Euro.

Versuchter Handtaschenraub

Fulda - Am Freitag (20.09.), gegen 12:30 Uhr, versuchte eine bisher unbekannte Person, einer 19-jährigen Geschädigten das Portemonnaie und ihre Tasche aus der Hand zu reißen. Diese stand zum Tatzeitpunkt an einer Haltestelle in der Johannes-Dyba-Allee und wartete auf einen Bus. Die Geschädigte hielt ihre Tasche und ihr Portemonnaie fest, sodass der Täter von der weiteren Tatausführung absah und in Richtung Innenstadt flüchtete.

Diebstahl von Katalysatoren

Künzell - In den Tagen vor Freitag (20.09.) stahlen unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Danziger Straße insgesamt acht Katalysatoren. Auf unbekanntem Weg gelangten die Täter auf das Gelände der Firma und bauten dort die Katalysatoren aus Fahrzeugen aus. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro.

Roller gestohlen

Hosenfeld - Am Samstagnachmittag (21.09.) stahlen Unbekannte einen Kleinkraftrad-Roller der Marke GT-Union in der Farbe weiß. Der Geschädigte hatte diesen in der Straße "Am Sportplatz" abgestellt. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Bushaltestelle beschädigt

Fulda - Am Sonntag (22.09.), gegen 00:05 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe an einer Bushaltestelle in der Adenauerstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

