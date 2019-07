POL-AA: Durlangen - Lagerhalle wurde vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt

Polizeipräsidium Aalen

Durlangen (ots)

Durlangen - Lagerhalle wurde vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt

In der Nacht zum 20. Juni 2019 brannte in der Zimmerbacher Straße eine Lagerhalle einer Logistikfirma. Damals wurde eine etwa 5000 Quadratmeter große Halle zerstört, in der auch hochwertige Materialien und Motoren lagerten. Mittlerweile summiert sich Gesamtschaden auf ca. 4,5 Millionen Euro, wobei der Schaden am Gebäude auf ca. 1 Million beziffert wurde. Die Kripo Aalen hat zusammen mit involvierten Brandsachverständigen Ermittlungen zur Brandursache durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Brandentstehung in einem Bereich entstand, indem vorwiegend Verpackungsmaterialien lagerten. Das Feuer sprang dann auf die angrenzende Lagerhalle über. Zudem ergaben sich Erkenntnisse, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Ein den Ermittlungsbehörden vorliegender Tatverdacht gegen einen 34-jährigen Mann wird derzeit geprüft.

Im Zuge der Ermittlungen bittet nun die Kriminalpolizei Aalen um Zeugenhinweise. Da in der Tatnacht eine Sonnwendfeier unweit des Brandortes stattgefunden hatte, erhofft sich die Kriminalpolizei, dass dortige Besucher oder sonstige Passanten verdächtige Personen im Bereich des Brandorts wahrgenommen haben. Für jegliche Hinweise, die zur Tataufklärung beitragen könnten, ist für die Kripo von immenser Bedeutung. Eingehende Hinweise werden unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen.

Hier geht's zur 1. Pressemeldung zum Vorfall am 20.06.2019

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4302157

Ostalbkreis: Durlangen - Brand einer Lagerhalle (20.06.2019, 5.59 Uhr)

Am Donnerstag gegen 01:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand einer Lagerhalle in der Zimmerbacher Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand die Halle bereits nahezu in Vollbrand. Die Halle ist ca. 150 m mal 150 m groß und in ihr wurden Holzreste, Pappe und diverser Abfall gelagert. Es wurden die Feuerwehren aus den Gemeinden Durlangen, Schwäbisch Gmünd, Mutlangen, Täferrot, Spraitbach, Ruppertshofen und Aalen alarmiert. Insgesamt waren 129 Einsatzkräfte bemüht, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nicht zuletzt wegen der brennenden Stoffe in der Halle, konnte das Feuer auch nach Stunden noch nicht vollständig unter Kontrolle gebracht werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Löscharbeiten noch bis in die Vormittagsstunden hinziehen werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vier Wohnhäuser in der benachbarten Industriestraße mussten aus Sicherheitsgründen geräumt werden, da die Gefahr bestand, dass sich das Feuer in diese Richtung ausbreiten könnte. Es mussten etwa fünf Personen vorübergehend die Wohnungen verlassen. Bislang wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens und auch die Brandursache sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.

