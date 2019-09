POL-OH: Messtechnik aus Bagger entwendet, Seitenscheibe eingeschlagen

Polizeipräsidium Osthessen

Medieninformation vom 24.09.2019

Messtechnik aus Bagger entwendet Mücke/Atzenhain - Auf einer Baustelle gegenüber dem Autohof "MAXI" in Mücke/Atzenhain brachen unbekannte Täter zwischen Donnerstag (19.9.), 18 Uhr und Montag (23.9.), 7 Uhr, einen Spezialbagger auf. Aus der Arbeitsmaschine entwendeten sie einen Rechner mit Messtechnik und montierten zudem noch zwei dazugehörige Antennen ab. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Seitenscheibe eingeschlagen Mücke/Groß-Eichen - Während eine Mutter ihr Kind aus dem Kindergarten in Mück/Groß-Eichen am Montagmittag abholte, schlug ein unbekannter Täter an ihrem Pkw eine Seitenscheibe ein und entwendete daraus ihre Handtasche. Die Tat ereignete sich zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr. Der Dieb soll etwa 30 Jahre alt und mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Er trug eine blaue Jacke und einen dunklen Rucksack. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

