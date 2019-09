Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Fahrt endet bei Verkehrskontrolle

Renchen (ots)

Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Hauptstraße am Donnerstagmittag, wurde gegen 15:50 Uhr ein 22-jähriger Audi-Lenker angehalten. Während der Kontrolle kam bei den Beamten der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss berauschender Mitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest bestätigte diesen Verdacht. Im Anschluss wurde der 22-Jährige in ein Krankenhaus nach Achern zur Blutentnahme verbracht. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

