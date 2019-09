Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Auseinandersetzung in Gaststätte

Renchen (ots)

In einer Gaststätte in der Hauptstraße soll es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen zwei Besuchern des Lokals gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei ein 30-jähriger Mann von einem 37-Jährigen in den Bauchbereich geschlagen. Verletzt wurde jedoch niemand. Gegen den 37-Jährigen wurde Anzeige erstattet.

/gü

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell