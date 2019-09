Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Schwer verletzt

Seelbach (ots)

Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstagnachmittag auf der B 415 aus Reichenbach kommend in Richtung Schönberg unterwegs. Gegen 16.20 Uhr überholte der Mann eine in gleiche Richtung fahrende Fahrradfahrerin. Da diese jedoch zeitgleich nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern und die 73-Jährige stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu, die einer stationären Aufnahme in einem örtlichen Krankenhaus bedurften. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

