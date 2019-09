Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Offenburg (ots)

Ein 68 Jahre alter Radfahrer hat sich am späten Donnerstagvormittag nach einer Kollision mit einem Mercedes lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Velo-Lenker kurz vor 11:30 Uhr, zwischen Lindenplatz und Grabenallee, vom parallel verlaufenen Radweg der Wilhelmstraße, zwischen zwei Bäumen unvermittelt auf die Fahrbahn gezogen haben und dort mit einem in gleiche Richtung fahrenden Mercedes eines 78-Jährigen trotz dessen Bremsversuchs zusammengestoßen sein. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beziffert sich auf rund 5.000 Euro. Die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

