FW-Stolberg: Hohe Auszeichnung für Stadtbrandinspektor a. D. Bernd Classen

Die Ehrennadel der Sonderstufe, die höchste Auszeichnung des Feuerwehrverbandes Kreis Aachen, bekam Stadtbrandinspektor a.D. Bernd Classen in einer kleinen Feierstunde von Amtsleiter Andreas Dovern verliehen. Diese Ehrennadel, die ausschließlich für herausragende Verdienste im Feuerwehrwesen vergeben wird, ist aufgrund ihrer seltenen Verleihung eine besondere Auszeichnung. Zeit seines Eintritts in die Feuerwehr Stolberg am 01. Mai 1964 hat sich Bernd Classen um die Feuerwehr besonders verdient gemacht. Während seiner aktiven Dienstzeit hat er vom Jugendfeuerwehrwart bis hin zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr sämtliche Führungsaufgaben übernommen. Nach Übertritt in die Ehrenabteilung war er dort über zehn Jahre mit der Funktion des Kassiers und Geschäftsführers betraut. Neben seiner hohen fachlichen Kompetenz ist es vor allem seine menschliche, kameradschaftliche und zuverlässige Art, die ihn immer auszeichnete. Auch von unserer Seite: Lieber Bernd, herzlichen Glückwunsch!

