Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zusatz zur ots-Meldung: POL-MK: Brandstiftung? Corvette ausgebrannt (ots vom 15.07.2019-08:31)

Lüdenscheid (ots)

Ermittlungen aufgenommen Die Lüdenscheider Kriminalpolizei ermittelt nach dem Brand einer Corvette wegen Brandstiftung. Ein hinzugezogener Sachverständiger hat einen technischen Defekt und eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) fragt nun: Wer hat im Bereich der Hochstraße am Abend des Sonntags, 14.07.2019, gegen 22:00 Uhr, verdächtige Personen an der dort abgeparkten roten Corvette gesehen?

