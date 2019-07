Feuerwehr Stolberg

FW-Stolberg: Brand in Gastronomiebetrieb

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Stolberg (ots)

Um 8.18 Uhr schrillten die Alarmglocken auf der Feuer- und Rettungswache Stolberg. Die Löschgruppen des 2. Löschzuges wurden zu einem Feuer 3 alarmiert. Dichte Rauchwolken aus der Innenstadt zeigten den Einsatzkräften bereits auf der Anfahrt ihren Weg. Zahlreiche Notrufe liefen in der Einsatzzentrale auf. Gemeldet wurde ein Brand und eine sehr starke Rauchentwicklung aus einem Gastronomiebetrieb auf dem Kaiserplatz. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild. Das Personal des Restaurants hatte das Gebäude bereits verlassen. Eigene Löschversuche waren aufgrund der schnellen Brand- und Rauchausbreitung nicht mehr möglich. Das ganze Gebäude war komplett verraucht. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr vor. Parallel dazu wurden Rauchabzugsöffnungen geschaffen. Die betroffenen Mitarbeiter wurden vorsichtshalber vom Rettungsdienst untersucht, sie blieben unverletzt. Aufgrund der starken Rauch- und Geruchsbelästigung wurde vorsorglich über die Warn-App NINA eine Warnmeldung verbreitet. Türen und Fenster sollten im Bereich des Kaiserplatzes geschlossen werden. Die Flammen im Küchenbereich konnten von den rund 60 Feuerwehrkräften unter Leitung von Amtsleiter Andreas Dovern schnell bekämpft werden. Wesentlich aufwendiger waren die Nachlöscharbeiten. Die Filteranlage der Küche musste geöffnet und letzte Glut- und Brandnester gelöscht werden. Der gesamte Bereich wurde ständig mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nachdem die Brand- und Nachlöscharbeiten beendet waren, verblieb die Löschgruppe Mitte als Brandwache bis in die Mittagsstunden vor Ort. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben.

Im Anschluss an diesen Einsatz meldete die automatische Brandmeldeanlage einer Pflegeeinrichtung an der Rathausstraße einen Feueralarm. In einem Bewohnerzimmer war es zu einem Brand gekommen. Auch hier wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Kupferstadt Stolberg (Rhld.)

Amt 37 - Brandschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Stabsstelle 37.P - Presse





Konrads

(Brandoberinspektor)



An der Kesselschmiede 10

52223 Stolberg (Rhld.)



Telefon: 02402 / 12751-3770

Mobil: 0175 966 0 119

Fax: 02402 / 12751-109



E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-stolberg.de

www.feuerwehr-stolberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Stolberg, übermittelt durch news aktuell