Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruchsversuch, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag die Scheibe eines Juweliergeschäftes in der Hauptstraße einzuschlagen. Der angebotene Schmuck war jedoch durch das Sicherheitsglas gut geschützt und es blieb lediglich beim Versuch. Der Schaden an der Glasscheibe wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die in den frühen Morgenstunden gegen 4.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07851/893-0 beim Polizeirevier in Kehl zu melden.

/ks

