Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbrecher unterwegs; Renningen: Unfall mit zwei Motorrädern

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Gebersheim: Einbrecher unterwegs

Vermutlich drei noch unbekannte Täter trieben in der Nacht zum Sonntag in der Carl-Zeiss-Straße in Gebersheim ihr Unwesen. Über ein gekipptes Fenster verschaffte sich wol zumindest einer der Unbekannten Zutritt ins Innere eines Firmengebäudes. Gegen 02.25 Uhr bemerkte ein Anwohner Ungewöhnliches am Nachbargebäude. Als er über einer Fenster hinaussah, entdeckte er die drei Täter. Er sprach sie an, während zeitgleich seine Ehefrau die Polizei alarmierte. Die Unbekannten machten sich sofort zu Fuß aus dem Staub. Mutmaßlich erlangten sie keine Beute. Bei den Tätern dürfte es sich drei Männer handeln, die dunkel gekleidet waren und zwischen 175 cm und 180 cm groß sind. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Ergebnis. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Renningen: Unfall mit zwei Motorrädern

Am Sonntag ereignete sich gegen 16.00 Uhr ein Unfall im Bereich der Bundesstraße 295 und der Leonberger Straße in Renningen, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 25-jährige Motorradfahrerin, die aus Richtung Magstadt kam und in die Leonberger Straße abgebogen war, zog im weiteren Verlauf ihre Honda wohl nach links, um zu wenden. Ein hinter ihr fahrender 59-Jähriger, der ebenfalls mit einem Motorrad und einer 57 Jahre alten Sozia unterwegs war, setzte hierauf zum Überholen an. Schließlich fuhr die 25-jährige Honda-Lenkerin doch weiter geradeaus, worauf es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Motorrädern kam. Der 57-Jährige, der eine Suzuki lenkte, und seine Mitfahrerin stürzten auf den Asphalt. Die Frau erlitt leichte, der Mann schwere Verletzungen. Beide kamen mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Leonberger Straße bis gegen 17.00 gesperrt.

