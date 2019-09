Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: PKW beschädigt und Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: PKW beschädigt

Ein noch unbekannter Täter schlug am Sonntag zwischen 22.00 Uhr und 22.40 Uhr eine Scheibe eines PKW ein, der in der Keßlerstraße in Böblingen stand. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Opel. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, zu melden.

Böblingen: Unfallflucht

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr einen Ford, der auf der Wendeplatte in der Schramberger Straße in Böblingen stand. Er hinterließ einen Sachschaden, der auf etwa 3.000 Euro geschätzt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

