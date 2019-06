Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Vermisste Frau ist wieder da!

Wesel (ots)

Eine 50-jährige Frau, die am Freitagmorgen von ihrem Ehemann als vermisst gemeldet wurde, ist wieder da.

Am Nachmittag des selben Tages gegen 15.30 Uhr entdeckte ein Mann die Gesuchte an einer Bushaltestelle in Wesel und informierte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte die Frau dann in ein Krankenhaus.

Die Polizei hatte bei der Suche auch einen Spezialhund, einen Hubschrauber eingesetzt und die Medien um Mithilfe gebeten.

Anmerkung für die Redaktion: Bitte löschen Sie das Foto der Gesuchten aus Ihren Verbreitungsmedien.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell