POL-E: Essen: Ladendieb festgenommen - Tatverdächtige flüchtig

45355 E.-Borbeck: Die Polizei hat am Dienstag, 6. August, auf der Otto-Brenner-Straße einen Ladendieb festgenommen. Nun wird seine Komplizin gesucht.

Gegen 14 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Rudolf-Heinrich-Straße beobachten, wie ein Mann und eine Frau Waren aus dem Regal nahmen, in einen Korb steckten und mit einer Jacke verdeckten. Anschließend gingen die beiden Tatverdächtigen zur Kasse und bezahlten dort Artikel - jedoch nicht die Waren, die sie zuvor in den Korb gelegt hatten. Anschließend verließen sie das Geschäft. Der Mitarbeiter des Supermarktes und ein Kollege folgten den Ladendieben und sprachen sie auf den Diebstahl an. Als sie den Mann festhalten wollten, riss dieser sich los und versuchte zu fliehen. Auf der Flucht bewarf er noch einen der hinterhereilenden Supermarkt-Mitarbeiter mit einem zuvor gestohlenen Paket Kaffee. Den Rest der Beute ließ er fallen.

Auf der Otto-Brenner-Straße, etwa in Höhe der gleichnamigen Straßenbahn-Haltestelle, verloren die Zeugen den Mann jedoch aus den Augen. Die Frau floh indes in Richtung Germaniaplatz. Dort hielt zu dem Zeitpunkt eine Straßenbahn, so dass es möglich ist, dass die Diebin in die Straßenbahn stieg. Den zunächst geflohenen Mann konnte die alarmierte Polizei jedoch in einem Gebüsch nahe der Haltestelle Otto-Brenner-Straße ausfindig machen. Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Diebin. Sie ist etwa 30 Jahre alt und zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß. Bei der Tat trug sie ein schwarzes T-Shirt mit dem Logo der Marke Adidas, schwarze Leggings und schwarze Badelatschen mit drei weißen Streifen. Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Diebin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

